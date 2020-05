"Me dijeron que jugaría poco en el Barça, pero me dio igual, iba a ser millonario"

65 partidos en dos temporadas, 43 de ellos como titular. Es el bagaje de Alex Song en la disciplina del Barcelona, donde estuvo dos temporadas, entre 2012 y 2014, después de jugar en el Arsenal.

Song sabía perfectamente el rol que iba a tener. "Cuando vi la cantidad que iba a recibir, no lo dudé. Pensé en mi esposa y mis hijos y que era necesario que después del fútbol tuviéramos una vida cómoda. Y eso que cuando hablé con el director deportivo del Barça me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que iba a ser millonario", confesó en el portal 'LionIndomptable'.

Lo hizo el camerunés por la necesidad de tener un colchón económico tras su retirada, algo que todavía no se ha producido. Sincero, habló sobre cómo despilfarró el dinero en sus inicios.

"Cuando llegué al Arsenal, en mi primer contrato profesional recibí 16.800 euros a la semana. Puedes imaginarte lo eufórico que estaba. Yo, un adolescente, pasaba de cobrar casi 4.500 euros a 16.800", explicó.

Sus gastos elevados llegaron al ver a Henry. "Podía hacer muchas compras, hacer fiestas. Una vez fue al entrenamiento y vi a Henry con un coche que era una joya. Y me dije que también quería el mismo coche, a cualquier precio. Pero después de dos meses me arrepentí porque todo mi dinero se iba para la gasolina. Al final me hice con un Toyota", confesó.

"La mayoría de los jóvenes futbolistas viven más allá de sus posibilidades. ¿Sabes lo que gané en ocho años en el Arsenal? Pero te juro que fue durante los últimos cuatro cuando comencé a ganarme la vida, porque el salario había aumentado y entendí que había sido una persona derrochadora. Ocho años en el Arsenal y ni siquiera había podido ahorrar más de 110.000 euros en mi cuenta bancaria. La gente pensaba que era millonario, pero no era así", aseguró.