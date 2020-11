"Me dolió descubrir en la prensa que el Mónaco me despedía"

Más de tres meses desde que el Mónaco decidiera prescindir de los servicios de Robert Moreno, ex segundo de Luis Enrique en la Selección Española. Pero su despido generó polémica, y al técnico español le dolió especialmente.

"Era sábado. Por la mañana recibo un mensaje de Oleg que me dice que quiere verme, me dice que vaya al estadio después del entrenamiento. En el camino, un amigo me llama. Ya estaba en los periódicos", empezó comentando Moreno en 'L'Équipe'.

Pero ese detalle fue el que le dolió especialmente: "Descubrir que estás despedido en la prensa, eso es lo que duele. No es que te despidan, porque en el fútbol todos estamos de paso. Pero un club como el Mónaco tiene que tener cuidado con este tipo de cosas. Oleg dijo cosas después, pero fue una tontería, cosas para justificar la decisión".

Ahora se encuentra sin equipo. Nadie le ha explicado los motivos de su marcha, pero Robert Moreno se hace una idea por el cambio de estrategia dentro del Mónaco.

"Simplemente me dijeron: 'no vas a seguir, no contamos contigo'. Así terminó. Oleg dijo cosas después, pero fue una tontería, cosas para justificar la decisión. Para mí la historia es muy simple: llegó un nuevo director deportivo, quiso contar con su gente de confianza y ya está. Después, el tiempo probará lo uno o lo otro", concluyó.