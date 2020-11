"Me duele y me entristece la situación de Özil"

La situación de Mesut Özil en el Arsenal es un tema recurrente en el entorno de un conjunto londinense que no cuenta con el centrocampista germano pese a que este es el jugador mejor pagado de toda la plantilla.

Consciente de que el ruido alrededor de la figura del alemán no va a parar, el entrenador Mikel Arteta habló abiertamente sobre lo que está viviendo Özil en el club y, en parte, se mostró triste por los momentos que atraviesa el talentoso jugador.

"Me duele porque no me gusta que ningún jugador de mi plantilla no tenga la posibilidad de participar, o de competir, para mí es muy triste porque no creo que nadie se lo merezca. Pero al final del día estoy sentado aquí para tomar decisiones, para tomar las decisiones que, en mi opinión, son las mejores para el club de fútbol. Y esto es lo que tengo que hacer", aseveró en 'beIN Sports'.

De igual forma, el preparador del conjunto londinense también se pronunció sobre la posibilidad de que Özil vuelva a tener a partir de enero alguna opción de jugar con los 'gunners'.

"Bueno, todos pueden y creo que desde que llegué aquí se ve dónde han comenzado algunos jugadores y dónde están ahora, sus carreras han cambiado por completo y se lo han ganado. Les dimos las oportunidades y las aprovecharon. Con Mesut de momento, al no estar en ninguna lista de inscritos, obviamente no se puede involucrar. Intento ser lo más claro posible con él y con todos los medios y la afición porque merecen saber los motivos y algunos entenderán y otros. La gente no lo entenderá por lo que ha hecho por el club", sentenció.