"Me eché las manos a la cabeza, pensé que me pitarían mano"

Lenglet fue uno de los grandes protagonistas del partido. Ni en lo bueno ni en lo malo, sino en lo polémico. Y es que una acción suya en la prórroga pudo haber cambiado la historia de la vuelta de la semifinal entre Barça y Sevilla.

En el primer acto del tiempo extra, el francés fue a por un balón en área propia que le dio en el brazo tras tocarle en el pecho. Inmediatamente, los jugadores del Sevilla pidieron un penalti que no llegó, pero que asustó, y mucho, al defensa.

"Me está tocando todo lo malo últimamente en el tema de las manos y me temía lo peor. Por suerte esta vez no han pitado. Estaba con las manos en la cabeza, muy preocupado", dijo tras el encuentro.

Además, Lenglet reconoció que sufrieron "mucho con el penalti de Ocampos", una acción que salvó Ter Stegen. "Nos ha dado la vida", dijo sobre su portero.

"Tenemos muchas prórrogas en las piernas. Nos estamos acostumbrando a jugar así esta temporada", agregó sobre la clasificación, antes de acabar dejando patente su alegría por el gol de Piqué. "A Gerard le aprecio mucho, es un jugador muy importante", concluyó.