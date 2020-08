"Me emociono porque llegan los últimos 90 minutos"

Será su último adiós al Sevilla, pero no por previsto resulta menos emotivo. Éver Banega explicó, a los medios oficiales del club hispalense, lo que supone para él este último encuentro, la final de Colonia ante el Inter de Milán.

Así lo relató, a los medios del Sevilla. "Volví para quedarme estos tres años en Sevilla y mi mayor sueño era jugar otra final", empezó diciendo el centrocampista argentino.

"Ahora toca jugarla, pelearla e intentar llevarnos el título", añadió Banega. Y entonces, como si algo le hiciera 'clic' en la cabeza, fue consciente de lo que estaba diciendo.

La voz se le entrecortó, y con motivo. "Me emociono porque obviamente llegan los últimos 90 minutos. Cuando pasen esos 90 minutos ojalá pueda irme satisfactoriamente, agradecido a toda la gente y con un título", acertó a decir.

"Uno quiere conseguir la copa por todo lo que es el club. Uno no piensa en ser historia, sino en levantar el título por el club y por nosotros", insistió Banega, tratando de desviar, aunque fuera mínimamente, el tema.

Para él, el Sevilla ha hecho méritos para ganar la copa. "Sobre todo el sufrimiento y el trabajo que nos lleva en este año tan difícil de poder llegar a una nueva final. Esta competición nos ha dado mucho", afirmó.

"Ese abrazo de sufrimiento fue por conseguirlo una vez más. Fue una foto muy bonita que me quedará para el recuerdo. Ojalá que se pueda contar que fue por título incluido", dijo, sobre su instantánea con Jesús Navas.

Un Jesús Navas al que deseó una foto aún mejor. "Jesús es un chico de la casa. Se lo merece por todo lo que le da al club. Difícilmente le van a sobrepasar en todos los partidos que tiene con esta camiseta. Nos pondría orgullosos que él levantase el título porque él se lo merece más que nadie", dijo Banega.

Y acabó hablando de su pasado en el Inter de Milán. "Me siento bien. Estoy con muchas ganas de jugar este partido tan importante. Respetando al rival y yendo a por ellos", dijo.

"Es un equipo muy poderoso y nosotros somos el Sevilla Fútbol Club. Con que el Sevilla esté en la final el rival no me interesaba. Pensamos en nosotros. No hay favorito para este partido porque es una final. Vamos a salir a morder", sentenció, rotundo, Éver Banega.