"Me encanta el juego de Casemiro; ir a Europa es un sueño"

A sus 20 años, Gabriel Menino es uno de los futbolistas con más proyección en Brasil. Ante la baja de Carlos Henrique Casemiro, precisamente uno de los jugadores en los que se fija, recibió la llamada de Tite para la 'Canarinha'. De ello y más habló en su charla con 'AS'.

"Me encanta el estilo de Casemiro. Es un volante que siempre juega muy bien. Está consolidado en Europa y también en la Selección. Salió muy joven y enseguida se hizo paso con su calidad. Es un tipo muy trabajador y humilde. También me gusta mucho Felipe Melo, mi compañero de Palmeiras. Y me inspiro en Kaká, que hizo historia con una forma de jugar muy propia", aseguró el centrocampista.

Se definió como futbolista: "Siempre tuve esa característica de ser llegador. Para un volante de hoy en día es importante eso. Ese gol en la Copa Libertadores -ante Bolívar- me hizo muy feliz. Me veo un mediocentro del estilo actual, que la gente llamaría moderno. Capaz de ser un marcador, de construir juego y de llegar arriba. Hay que aprender más de una función".

Habló sobre las llegadas de otros compatriotas como Vinicius, Rodrygo o Reinier: "Son tres grandes jugadores. Hemos tenido siempre mucha convivencia en las categorías inferiores, de rivalidades a veces. En las inferiores de Brasil hemos coincidido también y siempre me pareció que tenían mucha calidad. Es importante para el país que jóvenes como ellos consigan actuar al más alto nivel, en los mejores clubes del mundo. Eso habla del potencial que tenemos en Brasil".

"¿Europa? Es un sueño. Pero todavía estoy en mi primer año como profesional y tengo que madurar. Quiero dar el salto, ir donde los grandes jugadores, conocer otras culturas y jugar en las mejores competiciones del mundo. Pero quiero hacer también historia con Palmeiras y devolver así todo lo que me ha dado", sentenció.