"Me encuentro mejor después del COVID-19"

El regreso de Kai Havertz después de su tiempo de baja por el COVID-19 ya es un hecho. El alemán habló de su retorno y de su adaptación al Chelsea, un equipo que parece que va a más.

"Me encuentro mejor. No es fácil estar dos o tres semanas sin hacer nada, pues se pierde la forma. Pero ya he estado dos semanas y media entrenando y me siento bien, mejor cada día", dijo del COVID-19.

"Todavía puedo mejorar mucho, doy lo máximo entrenando y en cada partido y espero seguir ayudando al equipo", explicó el ex del Bayer Leverkusen.

En relación a su pasado, Havertz habló de dónde prefiere jugar: "Desde luego que me gusta jugar en ataque. En el Bayer Leverkusen lo hice en casi todas las posiciones del ataque, pero no me importa en cuál, lo importante es poder jugar".

"Hay muy buenos jugadores en el Chelsea, así que lo importante es jugar, no la posición", insistió.