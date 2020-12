"Me enfrenté a Maradona y puedo decir que es el mejor de la historia"

Este final de 2020 golpeó al mundo del fútbol con el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Por ello, en la gala de The Best, se dedicó un homenaje a la trayectoria del 'Pelusa'. Un momento que dejó un emotivo mensaje de Ruud Gullit, ex jugador neerlandés que le tuvo como rival.

"Recuerdo la primera vez que me enfrenté a él. Donadoni y Ancelotti intentaban quitarle el balón y no podían. Era fuertísimo y técnicamente increíble. Además era un líder, siempre hablaba a sus compañeros para que dieran más", recordó.

"Lo intentaban sacar del partido a punta de patadas y bueno, una vez lo lograron, cuando lo lesionó Goikoetxea", añadió Gullit, consciente de la superioridad que tenía el 'Pelusa'.

Pese a ello, Gullit lo dejó bien claro: "No lo podían parar. Imagínate si tuviese la protección de ahora. El vídeo, las cámaras y todo eso. No podrían pararlo. Me enfrenté a él y puedo decir que es el mejor de la historia".

Ambos se enfrentaron en varias ocasiones cuando Maradona estaba en el Nápoles y Gullit vestía la camiseta del Milan por el reinado en el fútbol italiano.

Maradona tuvo su momento para el recuerdo en el The Best y también Paolo Rossi, los dos iconos futbolísticos que se fueron ante de lo que debían en este 2020.