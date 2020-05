"Me equivoqué al señalar el penalti, solo quería que Cristiano lo fallase"

Fue sin duda una de las acciones más polémicas de la temporada 2008-09 en Inglaterra. Era el minuto 57 del United-Tottenham, con los 'red devils' perdiendo 0-2, y Michael Carrick cayó ante Heurelho Gomes. Webb pitó penalti y Cristiano lo convirtió para iniciar la remontada local.

Si el United hubiera perdido ese partido, como parecía que así iba a ser, el Liverpool se hubiera puesto a tres puntos a falta de cuatro jornadas para el final. Pero no fue así.

En una entrevista con 'The Athletic', Howard Webb, el árbitro de aquel encuentro en Old Trafford, confesó lo que ocurrió desde su punto de vista. "Vi a Carrick alcanzar primero el balón y luego al portero tocarle", recordó.

"Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las protestas habituales que solemos ver por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes", continuó diciendo Webb.

Fue entonces consciente de su error. "En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado. Mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti", dijo Webb, para finalizar la anécdota.

Pero Cristiano no falló. Recortó distancias para los 'red devils' a falta de media hora para el final, tiempo más que suficiente para hacer otros cuatro goles (otro suyo, dos de Rooney y la guinda, en el 79', solo veinte minutos después del penalti, de Berbatov).

Howard Webb, el árbitro que no vio el planchazo al pecho de Nigel de Jong a Xabi Alonso en la final del Mundial 2010, ha entonado el 'mea culpa' al respecto de este otro error, igualmente grosero, más de diez años después.