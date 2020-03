"Me equivoqué en la alineación, me echo toda la mierd* a mí"

La derrota del Espanyol ante Osasuna deja muy tocado al conjunto blanquiazul. En rueda de prensa, Abelardo quiso quitarle el peso de la derrota a sus jugadores para ponerlo en su espalda.

"Es el peor partido desde que estoy aquí con diferencia. Me he equivocado en la alineación y en el planteamiento", confesó el técnico del Espanyol tras ver caer a su equipo por 1-0 en El Sadar.

Abelardo aseguró que su equipo no ha jugado "nada bien". "Cuando un equipo te supera como lo ha hecho Osasuna... en ningún momento demostramos querer ganar el partido. Posiblemente debía haber metido a otros jugadores que podrían haberle dado la vuelta a la situación. Los que han saltado lo han hecho al 100%, pero no han estado bien", aseveró.

El técnico del Espanyol quiso mandar un mensaje a la afición. "Que siga creyendo en nosotros, no hay otra, como yo sigo creyendo en los jugadores. Esperemos que sirva de punto de inflexión. La lectura positiva es que no podemos volver a salir así al campo. Ni yo eligiendo un equipo titular, que me he equivocado con ellos", afirmó.

"La actitud de los jugadores es de diez. Me he equivocado yo, quizás no les he explicado bien cómo debían afrontar la situación. Me estoy echando yo toda la mierd* a mí mismo. No hemos jugado bien y cuando esto pasa, no tienes fútbol. La situación es difícil y así a veces la cabeza no te acompaña", confesó Abelardo.