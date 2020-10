"Me equivoqué, le rompí la nariz a Luis Enrique y el destino me lo hizo pagar"

El italiano Mauro Tassotti se hizo conocido en todo el planeta por el brutal codazo que le propinó a Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Las imágenes del actual seleccionador español con la nariz rota y sangrando a mares dieron la vuelta al mundo.

26 años después, Tassotti es la mano derecha de Schevchenko en la Selección de Ucrania, equipo con el que se medirá España este martes 13 de octubre en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones, una Selección Española con 'Lucho' al frente.

El Ucrania-España será el reencuentro entre Tassotti y Luis Enrique, por lo que 'El País' ha querido preguntarle al italiano por ese momento. Lo llamativo de todo es que ese codazo se quedó sin castigo sobre el campo, pero le costó no volver a jugar nunca más con su Selección.

"Para mí fue un desastre. Hubiera tenido la oportunidad de jugar una semifinal y una final de un Mundial con 34 años. Pero me equivoqué y el destino me lo hizo pagar. En la carrera de un jugador hay momentos buenos y menos buenos, y se tienen que aceptar todos. Sobre todo cuando la culpa es tuya. Fui yo", comentó arrepentido el italiano.

Y añadió: "Siempre he mantenido que fue un gesto instintivo que le alcanzó la nariz, pero no era mi intención rompérsela. No había nada premeditado. No tenía nada en contra suya. En el fútbol te das golpes y en este caso el problema fue que le rompí la nariz. De no habérsela roto, no hubiera sucedido nada".

Además, Tassotti también fue cuestionado por la calidad de Ansu Fati, pese a tener tan solo 17 años: "Me impresionó su madurez. Jugar con esa personalidad a esa edad no es fácil. Se nota que juega en un gran equipo como el Barcelona y se entrena con grandes jugadores".

"Esa técnica, esa personalidad, demuestra que tiene un talento particular. El camino para convertirse en un jugador como Messi o Cristiano es todavía largo, pero el talento lo tiene. Lo importante es que alcance la madurez de cabeza y como persona", sentenció.