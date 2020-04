"Me gané a Simeone con la boca cerrada"

Aterrizar en el Metropolitano nunca es fácil. Los que más tiempo llevan son lo que tienen más probabilidades de ser titulares por su veteranía y adaptación.

Felipe contó que no fue fácil desembarcar en el Atlético. "No empecé jugando, pero seguí mi trabajo. Siempre con la boca cerrada y haciendo lo que me pedía Simeone", relató a 'Goal'.

Entonces, llegó la oportunidad que tanto había esperado. "Cuando me tocó jugar, lo hice lo mejor posible. A partir de ahí me gané la confianza del Cholo y empezó a verme con ojos diferentes", explicó.

"Mi forma de trabajar fue decisiva. Siempre me mantuve callado. Incluso con 30 años y estando en el banquillo... Mantuve la boca cerrada y trabajé duro", recalcó.

Por último, habló sobre la situación actual y el COVID-19: "Es complicado, ha sido un cambio muy radical... Todo ocurrió justo después de jugar en Anfield ante el Liverpool. Esta pandemia es terrible y nos sorprendió a todos. Solo pienso en ayudar a los demás".