"Me gasté 473.000 euros que no tenía en el casino"

Nicklas Bendtner llegó a jugar en equipos de la talla del Arsenasl, el Wolfsburgo y el Sunderland. Con una prometedora carrera por delante, este conocido delantero danés se dejó llevar por los lujos y terminó perdiéndolo absolutamente todo.

Ahora, a sus 32 años, está sin equipo debido a que la pandemia de coronavirus frenó su marcha a la Liga China, donde iba a intentar volver a empezar de cero. Arrepentido y dolorido por sus malas decisiones, Bendtner se plantea tirar la toalla y colgar las botas si no encuentra una salida.

Hace un año, el ex internacional publicó una autobiografía que ha decidido repasar ahora en unas declaraciones concedidas a 'The Guardian'. Bendtner recuerda uno de los capítulos más habituales de su vida, cuando se gastaba un dinero que no tenía entre el juego y la bebida.

"Estoy demasiado borracho para sentarme en una mesa. He dilapidado 400.000 libras (440.000 euros) en 90 minutos en el casino, un dinero que no tengo, he dejado mi cuenta al descubierto. Estoy en quiebra si mi suerte no cambia", recuerda.

Y prosigue: "Consigo, tambaleándome, llegar hasta los baños, echarme agua en la cara. Busco un cajero y consigo otras 30.000 libras (33.000 euros) para seguir jugando".

Una historia más de su adicción al juego, las drogas y al alcohol que le llevaron a perder lo más valioso que tenía: su prometedora carrera como jugador profesional. Y es que, con 30 años y siendo toda una estrella, Bendtner se quedó fuera de la convocatoria de Dinamarca para el Mundial de 2018.

"Me sentí en la mierd*, no dejaba de llorar. Me gustaría retroceder en el tiempo y golpear a ese joven en la cabeza con un martillo. Hacerle entender la oportunidad que tenía, que tiene algo especial que cuidar", recuerda totalmente destrozado.