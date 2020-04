"Me gusta el Inter, pero me veo azulgrana aún muchos años"

En los últimos días, en el marco de los constantes sondeos entre Inter y Barcelona para el posible traspaso de Lautaro Martínez o la marcha de Arturo Vidal, el nombre de Arthur empezó a cobrar fuerza.

Este domingo, el centrocampista brasileño del Barça charló sobre su futuro en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'. Aseguró que el Inter es un equipo que le gusta, pero no se ve dejando la Ciudad Condal.

"Me gusta el Inter, pero no he acabado mi ciclo en el Barça. El Inter es un equipo fuerte, prestigioso y reconocido en todo el mundo", arrancó Arthur Melo en el diario rosa.

"Para cualquier jugador, es un orgullo que le relacionen con un equipo tan importante y mundialmente reconocido. Pero mi cabeza solo piensa en el Barça. Estoy muy a gusto en el club y en la ciudad y me veo jugando aquí muchos años", advirtió el internacional con la 'Canarinha'.

Aunque en el Barcelona esperan mucho más de él, Arthur reconoció sentirse cada día más integrado y confesó que espera ir a más: "Me siento muy integrado, cada vez que me siento mejor tanto físicamente como con el juego del equipo. Ahora estoy aprovechando para recuperarme por completo y deseando que vuelva la competición para afrontar todo lo que nos queda".

Se le apaga, por tanto, al Barcelona una nueva vía para rebajar la posible llegada a 'can Barça' de Lautaro Martínez.