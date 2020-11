"Me gusta escuchar a mis jugadores... y les pateo el cul* si no corren"

Pocos técnicos hay tan exitosos como Klopp. El entrenador del Liverpool ha llevado a la gloria a los 'reds'. En Inglaterra le adoran.

Klopp pasó por 'Daily Mail' y, entre otras cosas, reveló su fórmula para cosechar tantos éxitos. "Me gusta escuchar. Soy bueno en algunas cosas, pero en todo lo demás, las personas que trabajan conmigo son mucho mejores y soy lo suficientemente inteligente para seguir sus consejos", dijo.

La clave para Klopp está en que su equipo sea una piña, el valor humano es esencial: "Les dejo ser buenas personas", dijo. Eso sí, también dejó claro que el trabajo es innegociable. "Les pateo el trasero cuando no corren lo suficiente", continuó.

En otro orden de cosas, dio su opinión sobre los parones internacionales ahora que se acaba de producir el último. "No soy un gran fan. Me pongo nervioso... puedes preguntarle a mi mujer. Me sentí destrozado al ver la lesión de rodilla de Joe Gómez con Inglaterra. Mi inglés no es lo suficientemente bueno como para describir lo que pasó por mi mente al recibir la llamada contándome lo ocurrido", señaló.

Ahora que hay partidos cada poco tiempo por el COVID-19, Klopp aprovechó para defender los cinco cambios. "La mejor solución es que haya cinco cambios y no tres. La ciencia del deporte dice que se necesita al menos 72 horas para recuperarse de un partido. Hay que mirar el bienestar de los jugadores", finalizó.