"Me gusta más el equipo ahora que en 2010"

España consiguió su primera, y por ahora única, estrella en Sudáfrica 2010. Aquella selección fue comandada desde el banquillo por Vicente del Bosque, que dos años más tarde conseguiría la tercera Eurocopa.

El técnico, retirado de momento, recordó qué supuso aquel hito y destacó lo bien que ha envejecido aquella selección. "Viéndolo ahora, me gusta más el equipo que en 2010", confesó en 'Marca'.

"Todos tenemos la visión de cómo queremos que sea nuestro equipo. En el nustro, la influencia del Barcelona era grande por la cantidad de jugadores del Barcelona que teníamos. Creo que hay una letra que es la 'p'. La de presión, posesión y profundidad. Sin eso no podemos hacer nada", aseveró Del Bosque.

El entrenador que llevó a España a la gloria reconoció que presionaron bastante bien. "Sí me he dado cuenta de que éramos un equipo que sabía defender cuando se venía un poco más atrás y también cuando tenía que ir adelante. Me ha reconfortado ver los partidos repetidos, me ha gustado más el equipo", firmó.

"Estábamos predestinados a ganar ese Mundial, teníamos esa inercia positiva. Nos acompañó la suerte, hay que decirlo así. Es la realidad, no es quitarnos méritos. El fútbol tiene ese punto de suerte. Lo tienes o no lo tienes", explicó.

La baja más destacada, con respecto a la Eurocopa de 2008, fue la de Marcos Senna. "Es el caso que nos produjo más dolor. Había sido uno de los mejores de la Eurocopa. A nuestro modo de ver tuvo un pequeño decaimiento físico. Le esciché que se sintió dolido, tenía razón, pero también hay que pensar que vino alguien que después sería fundamental, Busquets", sentenció.