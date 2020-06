"Me gusta que me insulten, lo uso como Cristiano, para jugar mejor"

El centrocampista Jack Grealish es uno de los personajes más atípicos del fútbol inglés. Juega con las medias bajadas, usa botas casi destrozadas... y suele ser bastante polémico en sus apariciones.

El jugador del Aston Villa ya dio la nota durante el confinamiento, pues se saltó el mismo para ir a una fiesta justo después de recomendar a sus seguidores que lo siguieran a rajatabla.

Ahora, en declaraciones al 'Express', el jugador del equipo de Birmingham ha puesto como ejemplo a Cristiano Ronaldo y ha dicho que le fastidiará jugar sin público.

"Disfruto con el ambiente, me encanta que me insulten o abucheen", explicó en el citado medio. "Siempre recuerdo cuando yo era un niño y Cristiano Ronaldo venía a jugar con el Manchester United ante el Aston Villa. Los hinchas siempre le insultaban y se metían con él. Se acostumbró a eso y yo también intento hacerlo y motivarme", continuó.

En la Premier League, aún debaten si reproducir por megafonía ambiente o no. A Grealish le da igual: "No hay problema, dejaré que mis compañeros decidan. No cambiaría nada jugar con o sin sonido".