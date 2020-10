"Me gustaría haber cambiado 11 jugadores al descanso"

Contra todo pronóstico, el Tottenham Hotspur cayó derrotado en su segundo encuentro de la fase de grupos de la Europa League 2020-21. El conjunto londinense se vio superado por el modesto Antwerp belga, que se llevó los tres puntos con un sobrio 1-0.

Tras el duelo, José Mourinho, entrenador de los 'spurs', no se mordió la lengua. El técnico de Setúbal mostró públicamente su enfado con los futbolistas y criticó la actuación de los mismos en rueda de prensa.

"Si hubiera podido, me habría gustado hacer 11 cambios", comentó un preparador que, al descanso del duelo, realizó cuatro sustituciones para tratar de hacer reaccionar a su equipo.

"Les hemos regalado el partidos, les hemos dejado ganar. Eso es lo que puedo decir de este duelo", afirmó un Mourinho tremendamente mosqueado con el rendimiento de sus jugadores. "Ya sabéis cuál es nuestro mejor equipo. Siempre pienso que todos los futbolistas se merecen una oportunidad porque tenemos una plantilla amplia. Pero también está la oportunidad de aprovechar esa oportunidad y pedir más. A partir de ahora, mis futuras decisiones van a ser muy fáciles", les atizó.

De igual forma, al ser cuestionado sobre por qué no realizó los cinco cambios al descanso, 'The Special One' respondió que simplemente se guardó uno en la recámara por pura precaución.

"No hice cinco cambios porque me dieron miedo los segundos 45 minutos. Es justo decir que las malas actuaciones individuales influenciaron al equipo pero el equipo también influenció malas actuaciones individuales. No seré yo el que analice individualmente algunos nombres aquí", sentenció.