"Me gustaría ir al Barça"

Thierry Henry sigue con su carrera en los banquillos y sigue siendo equipo tras haber dejado el Montreal Impact en febrero por motivos personales.

El francés, en una entrevista en 'Four Fourt Two' admitió que el año pasado fue especialmente duro para él porque no pudo ver a sus hijos.

"La separación es demasiado. Por lo tanto, con mucha tristeza debo tomar la decisión de regresar a Londres y dejar el CF Montreal", explicó en su día.

El ex jugador aprovechó para mandar un guiño al Barcelona y al Arsenal, dos clubes en los que tuvo éxito.

"Si le preguntas a cualquier aficionado del Arsenal si le gustaría entrenar al equipo, seguramente te dirá que sí. El Arsenal es parte de mí y siempre lo va a ser. Es la mitad de mi corazón. Me gustaría entrenar al Arsenal, al igual que me gustaría ir al Barcelona", aseguró.