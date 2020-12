"Me gustaría jugar la final contra River"

Después de una larga lucha contra Racing, Boca sacó el pasaporte para las 'semis' de la Libertadores gracias a los goles del 'Toto' Salvio y Sebastián Villa (2-0).

Tévez, el mejor del 'Xeneize' ante La 'Academia', afirmó abiertamente que su deseo no es otro que volver a medirse con River en una hipotética final.

"Sí, a mí me gustaría jugar de vuelta la final contra River. ¿A quién no? Ojalá pasemos los dos y nos encontremos", dijo el 'Apache' ante los micrófonos de 'TyC Sports'.

Ya en 'ESPN', cadena a la que atendió al término del encuentro frente a Racing, el delantero admitió que el equipo hizo un gran partido: "Tenía que salir el espíritu. Era más psicológico que otra cosa. Sabíamos que teníamos que presionar, no podíamos jugar a esperar. Salió el Boca que queremos todos".

Por último, Tévez explicó por qué no tiró el penalti. "En el entrenamiento del martes, chuté tres y todos me los atajó Andrada. Villa me pidió patear y en la sesión los metió todos. Me pareció justó que lo lanzase", concluyó.