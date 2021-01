"Me gustaría que Ramos se quedara; otros se cambiarían de trabajo por 50 euros"

Camacho cree que no hay que criticar tanto a Sergio Ramos por lo que está tardando en decidir si renueva su contrato con el Real Madrid. El entrenador, en una entrevista con 'Ídolos', analizó la situación del defensa y dijo que muchos de los que le critican se cambiarían de trabajo por 50 euros.

"Yo creo que cada uno va a lo suyo. Ahora mismo, como hay un tema tan delicado como el COVID-19, parece que el que tiene la culpa de terminar contrato es Ramos. Esto es una negociación y tienen que llegar a un acuerdo. A mí me gustaría que Ramos se quedara", dijo.

"Si él se marcha porque tiene que hacer su último contrato por la edad, hay que entenderlo. Porque hay mucha gente que habla de que si Ramos por dinero, no sé qué… Yo le preguntaría a ellos ¿Tú qué harías? Hay mucha gente que habla que se cambiaría de trabajo por 50 euros. Porque es lógico, porque lo necesita. Y Ramos buscará su vida y sus necesidades", añadió.

Respecto a la época en que pudo ponerse al mando del Barcelona, explicó: "Si yo decidí jugar en el Real Madrid, es porque yo era madridista. Al estar tantos años, te haces más, pero yo ya era madridista. Con 12 o 13 años, si eres madridista, eso no lo va a cambiar. Tuve la opción de poder elegir y me fui al Real Madrid".

"Luego, se habló y demás, pero, a mí, oficialmente, no me llegó. También se habló del Atlético de Madrid y pasó lo mismo. La decisión que yo hubiera tomado en esos momentos era muy difícil. Yo tengo mucho respeto por esos equipos. En aquellos momentos, estaba la familia Gil, el padre estaba", continuó exponiendo.

Y concluyó: "Si yo voy a estos equipos… la gente me identifica como madridista. El Real Madrid me renovó tres años cuando yo no sabía si iba a seguir después de una lesión y todas estas cosas hacen que si en un momento determinado puedes cambiar, te echas para atrás".