"Me gustaría que siguiera, no me imagino a Messi en otro club"

Leo Messi y el Barcelona siguen con la cuerda muy tensa. Ambos defienden sus posturas hasta el extremo, mientras que el resto del mundo sigue mirando todo lo que sucede.

Incluso desde el Real Madrid ya han comenzado a relizar comentarios sobre la situación. Fernando Redondo, ex jugador de la entidad blanca, ha sido el último en dar su opinión al respecto.

"Me gustaría que siguiera, no me lo imagino en otro club", comentó el ex futbolista durante una entrevista concedida al medio argentino 'TyC Sports'.

Poco después, en un diálogo con 'Olé', incidió en la importancia de su compatriota para el Barcelona y para toda la Primera División de España.

"Messi enriquece la Liga. Y a la vez, la Liga es muy fuerte en sí misma, tiene un gran atractivo y equipos como el Real Madrid o el Barcelona", explicó.

Aun así, pese a su pasado blanco, el argentino quiere que la situación se resuelva de forma amistosa. "Quiero que todo se resuelva de la mejor manera posible para Messi y Barcelona", añadió.