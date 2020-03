El jugador del Barcelona Antoine Griezmann realizó una curiosa confesión mientras echaba una partida online con su equipo de eSports Grizzi Esport que dejó a todos sorprendidos.

El delantero francés quiere triunfar de azulgrana, pero quiere hacerlo de una forma especial, algo que dejó claro mientras jugaba a 'League of Legends': "Me gustaría recuperar el número siete".

Griezmann luce el dorsal número 17 en el conjunto 'culé', ya que cuando aterrizó en el Camp Nou era el único número disponible, puesto que el siete estaba en manos de Coutinho.

Además, también tuvo tiempo el internacional galo de hablar sobre cómo está viviendo este periodo de cuarentena: "El confinamiento va bien, pero no se puede hacer nada. Echo de menos enormemente el fútbol. No tengo ni idea cuando va a retomarse la competición, no sé ni cuando voy a retomar los entrenamientos".

Finalmente, Griezmann quiso mostrar su tristeza por el aplazamiento de la Eurocopa al año 2021: "Estoy decepcionado por la Eurocopa, pero era mejor porque teníamos a muchos lesionados esta temporada".