"Me gustaría ver a Pogba de nuevo en la Juve"

A sus 36 años, Fernando Llorente quiere seguir dando guerra en la Serie A. En una entrevista reciente a 'Tuttosport' se mostró satisfecho por lograr su primer gol con el Udinese e hizo repaso de la actualidad de la Juventus. Reconoció que le gustaría ver a Pogba de nuevo en Turín. También afirmó que la 'Vecchia Signora' sigue formando parte de su corazón.

"No he hablado con Paul desde hace tiempo. Por supuesto que me gustaría verlo de vuelta y creo que a él también le podría gustar. Tuvo unos años maravillosos con la Juve, quizá los mejores de su carrera", especuló sobre la posibilidad de ver al internacional francés de nuevo de blanquinegro.

"Me hubiera gustado volver. En Turín viví los dos mejores años de mi carrera, gané cinco títulos. Dicho esto, en Udine estoy muy feliz", dijo el Llorente sobre su posiblidad de regreso en enero tras abandonar Nápoles. También cree que los jugadores están contentos con Pirlo, al que considera "un líder en un período de cambios".

Preguntado propiamente sobre su estancia en Udine y su reciente primer gol ante el Sassuolo, el navarro se motró ambicioso: "Espero marcar en todos los partidos que quedan, no me pongo límites. Cuantos más goles marco, más ayudo al Udinese y demuestro que no estaba acabado como algunos podrían haber pensado". Pese a su edad, parece que el 'rey león' anda suelto y tiene hambre.