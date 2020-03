"Me gustaría volver a Argentina y si es a Boca, mucho mejor"

El Espanyol pasa por una temporada complicada y Calleri, declarado fan de Boca Juniors desde que visitó la camiseta del conjunto argentino, reconoció tener la intención de volver algún día al 'Xeneize'.

"Me apasiona el fútbol argentino, me gustaría volver. Si es a Boca, mucho mejor. Me encantaría regresar y volver a vestir de nuevo esa camiseta", desveló en su entrevista para 'La Oral Deportiva'.

"Fui muy feliz en Argentina y en Boca. Estoy abierto a lo que pase. Aunque fui de club en club y me siento muy feliz en Europa, es una vida totalmente distinta. Me acostumbré a vivir tranquilo y con menos presión", añadió.

Calleri, que lucha esta campaña por salir de la zona baja de la tabla con el Espanyol, suma cinco goles y tres asistencias en los 26 encuentros que ha disputado en el curso.