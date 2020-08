"Me hace ilusión que me comparen con Busquets, es mi ídolo"

El COVID-19 no permitió a Matheus Fernandes, que estaba llamado a ser un hombre importante, tener presencia en el Real Valladolid de Sergio.

El centrocampista brasileño tardó en debutar por las circunstancias y casi no jugó como blanquivioleta, a pesar de que la imagen que dejó en lo poco que actuó con la camiseta del Valladolid fue positiva.

Ahora, llega al Barcelona, club que le compró y le cedió al equipo de Ronaldo y en el que espera quedarse tras la pretemporada.

Habló con los medios oficiales del club de sus aspiraciones y referencias. Reconoció que admiraba a Sergio Busquets, por lo que considera un orgullo que le comparen con él.

"Mis ídolos... yo siempre me he fijado en muchos jugadores, pero el primero de todos fue Busquets, siempre me inspiré en Busquets. He tenido otros también, jugadores como Xavi, Iniesta o Messi, todos ellos para mí son referentes. "Me hace muy feliz saber que estoy siendo comparado con un gran jugador, y personalmente mi ídolo, no sé si seré capaz de hacer lo que hace él con la camiseta del Barcelona", arrancó Matheus.

Como todo aquel que llega al Barça, desea quedarse y ganar títulos: "Quiero conquistar títulos importantes, que mi sueño siempre ha sido jugar en el Barça, ahora que tengo esta oportunidad tengo que dejar la mejor impresión posible, y si se puede, terminar mi carrera aquí".

Matheus, cómo no, también opinó de Messi: "No logro ni imaginarlo, la sensación de estar al lado de Messi, al lado de Busquets, para mi siempre ha sido un sueño y lo estoy pudiendo cumplir. Me hace feliz, quiero estar ya al lado de ellos, estoy ansioso por estar al lado de ellos en el vestuario...".