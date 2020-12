El Dinamo de Bucarest está viendo cómo se está desmantelando todo su equipo. A los españoles Borja Valle e Isma López se une otro viejo conocido del fútbol español, Cosmin Contra.

"No los conocía y me han hecho vivir los cuatro meses más duros de mi carrera, con promesas, mentiras y problemas. Me voy del club con gran dolor, el proyecto en el que más creía en mi vida fue una gran mentira, perdonen mi ingenuidad", explicó en sus redes sociales.

Contra, ex jugador del Milan, Atlético de Madrid y Getafe, entre otros, era el entrenador del Dinamo de Bucarest, pero ha explicado "con gran dolor" que fue atraído por "una gran mentira". Y, por ello, cargó contra la directiva.

"No soy un cobarde, son muchos los sacrificios que hice por el Dinamo de Bucarest, pero ya no se trata de mí, sino de la paz y la tranquilidad de mi familia", señaló el técnico rumano.

La propiedad a la que se refieren los implicados del equipo es el fondo de inversiones Benel International SA, que tiene su sede en Luxemburgo y cuya cabeza visible es el español y actual presidente del Dinamo, Pablo Cortacero.