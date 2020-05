"Me he portado mucho mejor con el Atlético que ellos conmigo"

Muchos aficionados del Atlético de Madrid recuerdan a Milinko Pantic. De la mano de Antic, el serbio dio clases magistrales tanto en el Vicente Calderón como en el resto de campos de España.

Sin embargo, el ex jugador, que quiere entrenar al Atlético, le dejó un recado al club. "Me he equivocado mucho en la toma de decisiones. No pintaba nada en mi tercer año en el Atleti con Juninho en el equipo. Tenía un año más de contrato y ahí el Atlético no se portó bien comingo", confesó en 'Alacontra'.

"Me equivoqué por ir a Francia porque quería respetar al Atlético de Madrid y no deseaba jugar para otro club español. Por eso no acepté la oferta del Racing que tenía encima de la mesa. Era por dos años y me pagaban mucho dinero, más dinero que en Francia. Pero me equivoqué porque me he portado mucho mejor con el Atlético que el Atlético conmigo. Mi sensación es que siempre voy a salir yo perjudicado con ellos", aseguró.

Pantic asumió el error de quedarse en el club: "Ficharon a Juninho y tenía que jugar sí o sí, por decreto. Yo me equivoqué por no marcharme del Atlético tras mi segundo año. Ese fue mi primer gran error como futbolista".

"Estuve negociando varias veces con la directiva cuando estuve en la Fundación para entrenar al primer equipo y no salió. Creo que nunca me han valorado, ni mucho, ni bien. Quizás no me he sabido vender bien. Solo pienso en ser primer entrenador ahora mismo y ese puesto está ocupado en el Atleti. Mi sueño es entrenar al Atlético de Madrid, pero hay sueños que nunca se cumplen", afirmó.