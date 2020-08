"Me hubiera encantado jugar con Zidane, me alegro de que le vaya bien"

Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, rival del Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, pasó por los micrófonos de 'DAZN' para repasar la actualidad futbolística.

El técnico español, preguntado por su influencia en la Premier League, manifestó: "Este país tiene sus cosas que lo han hecho grande y su manera de jugar. Creo que juegan menos directo porque los campos están en mejores condiciones. Ha cambiado mucho y hay entrenadores de otras culturas e influencias. Esto ha producido que el fútbol sea tan bonito aquí, en Inglaterra".

"La pretensión aquí, en el Barcelona nada más aterrizar o en Alemania, es jugar como yo quería. Sabiendo las cualidades del equipo, porque atacaba de diferente manera en Barcelona que en Múnich, que teníamos muchos más rematadores de área. Yo les decía alguna vez que me merezco ser feliz y lo soy cuando los veo jugar como me gusta", agregó.

Además, Guardiola confesó que el Liverpool de Jürgen Klopp es el rival más duro al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera: "Domina todos los registros. Si te dejas dominar, te encierra en el área y no sales. Cuando tú les dominas, corren al espacio como nadie. Son muy rápidos yendo hacia atrás. Son muy fuertes en la estrategia".

"Siempre he dicho que el Real Madrid es un equipo fortísimo en la historia, que me ha ayudado a ser mejor entrenador con partidos y competiciones durísimas con Jose Mourinho, Pellegrini y todos los entrenadores que ha tenido. Si me cuentas cuál ha sido el rival que más me ha costado descifrarlo y tratarlo ha sido el Liverpool", añadió.

También se refirió al actual entrenador 'merengue', Zinedine Zidane: "¡Lo que me habría gustado jugar con él! Creo que hace muy bien al fútbol. Muchas veces somos como somos, unos somos expresivos y cada uno como es. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro".

"Aunque la gente no me lo pueda creer porque es del Real Madrid, me alegro mucho de que le vayan bien las cosas, porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él. Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad", agregó.

Además, también habló sobre la eliminatoria de la Champions: "Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros, con lo bueno y lo malo que tiene el equipo".

"No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Y si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern. No vamos a hacer un cambio táctico ni nada para sorprender al Real Madrid, porque nos conocen como nosotros a ellos", concluyó el técnico 'citizen'.