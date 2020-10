"Me hubiera encantado trabajar con Mourinho"

Álvaro Negredo fue la primera cara nueva que Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, confirmó para el regreso del combinado gaditano a Primera División.

El delantero desveló sus impresiones en este inicio liguero en una entrevista en el diario 'AS': "Salvo el primer partido creo que estamos compitiendo bastante bien, dando guerra a los rivales y jugando a un buen nivel. Pero evidentemente podemos y tenemos que mejorar. La dinámica es muy positiva y percibo muchas ganas de progresar y crecer".

El delantero fichó por el Real Madrid Castilla, pero no llegó a brillar con el primer equipo madridista. "Lo intenté de todas las maneras. Me tocó hacerme un hueco en una época en la que había muchos atacantes en el Madrid".

"Yo era muy joven y en ese momento mi sitio no estaba en el Madrid. Es cierto que no tuve la oportunidad de poder quedarme, pero no me arrepiento ni me siento frustrado porque después he jugado en grandes equipos", agregó.

Preguntado sobre un entrenador con el que le hubiera gustado trabajar, confesó: "Con Mourinho. Es un entrenador que me gusta porque exprime al máximo al jugador para sacarle lo mejor. Muy pocos jugadores hablan mal de él. Puede tener un carácter particular, pero cuando casi todos los futbolistas hablan bien de un entrenador por algo será".

"Emery me marcó mucho. Lo tuve en el Almería y en el Sevilla y es un entrenador que me gusta por su forma de expresarse, de ser, cómo vive el fútbol y cómo era capaz de llevar el vestuario, y eso es muy importante para la buena marcha de un equipo y para que el futbolista se sienta cómodo", añadió.