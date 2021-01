Raymond Domenech, entrenador del Nantes, sigue dando de qué hablar tras su regreso a los banquillos. Primero, por cómo le dio la bienvenida la afición en su primer día al mando en una protesta contra la directiva. Segundo, por sus declaraciones sobre el mercado de fichajes.

"No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas, finalmente, se marcha al Brest y no jugará en el Nantes. Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto. De momento, soy muy reservado para hablar del mercado de fichajes", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo con el Montpellier.

Su frase sobre el 'Pelusa' no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Muchos aficionados y fieles del Diego lo tomaron como una falta de respeto, aunque no era la intención del técnico. Este quería subrayar que siempre quiere a los mejores en su plantel.

No por ello se libró de la polémica, que continúa rondándole. La mejor herramienta que tiene a mano para superarlo es impulsar el proyecto del Nantes, misión y motivo por el que, diez años después de su último empleo como entrenador, volvió al ruedo. ¿Sonarán más sus hazañas que sus llamativas declaraciones?