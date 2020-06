"Me hubiera gustado ganar más con el Athletic"

La palabra de Aritz Aduriz es casi sagrada en el Athletic. El ya ex futbolista remarcó, en una entrevista en Euskadi Irratia", que se encuentra "contento y triste". "No es fácil de definir cómo me siento", añadió.

"Diría que estoy tranquilo, me siento tranquilo con mi decisión. He hecho todo lo que he podido, lo he dado todo y eso me deja tranquilo. Ahora veo al equipo compitiendo y no siento esas ganas de estar ahí, tengo esa sensación", aseguró el ex delantero.

Una lesión en la cadera ha retirado al jugador. "Los últimos meses han sido duros y sentía que tenía que hacer caso a lo que me decía mi cuerpo", explicó Aduriz.

"Me hubiera gustado ganar algo más con el Athletic", dijo un ex futbolista que no siente "la necesidad de una despedida de los aficionados". "He tenido muchísimos homenajes en San Mamés cada vez que he jugado", aseveró.

"El fútbol es un deporte agresivo para las articulaciones, para las rodillas, tobillos, caderas. La recuperación, tras la operación, marcha bien. Espero hacer una vida normal y plena. Fútbol no podré practicar. Es peligroso por los golpes, los saltos o las caídas. Tendré que probar con otros deportes", sentenció Aduriz.