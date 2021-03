Sin demasiadas oportunidades en el Nápoles, Fernando Llorente buscó nuevas opciones en el pasado mercado invernal, cuando se rumoreó su vuelta al Athletic. Finalmente se decantó por el Udinese. Sobre ello, y otras más cosas del panorama futbolístico, charló el delantero en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Lo del Athletic se calentó cuando me llamó De Marcos. Ellos vieron una oportunidad para volver y lo intentaron. Hablé con Alkorta y tampoco se pudo hacer. Tampoco tenía claro ir a la Sampdoria -otro equipo que le rondó-, en Nápoles luchaba por ganarme el puesto, pero cuando no se puede hay que buscar oportunidades", resaltó.

"En la afición -del Athletic- habría división de opiniones. Con el presidente no llegué a hablar. Me hubiese gustado volver al Athletic. Es el club de mi vida y con el que crecí. Si la vida me lleva a volver a Bilbao, bien. Si no, no me voy a poner a llorar", añadió el delantero.

No tiene claro cómo encajaría esa vuelta con la grada: "Tengo mucha gente a favor y gente en contra. No sé lo que pasaría. Hay gente que puede estar dolida porque me fuera. Siempre que lo he intentado no consigues nada. Solo recuerdan cuando me fui. Todo lo que filtraron entonces son las que beneficiaban al club".

Y opinó sobre esa posible salida de Cristiano de italia: "Tenía mucha presión con el tema de la Champions. La Juventus le ficha para ganarla. Este año parece que se le escapa la Liga y la Champions".

"Él puede ir donde quiera, a cualquier equipo le gustaría tenerlo. Yo ni lo veía saliendo del Madrid...", finalizó.