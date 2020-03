"Me imagino a Cavani con la camiseta de Boca"

Desde hace semanas el nombre de Edinson Cavani suena con fuerza para ser uno de los próximos refuerzos de Boca Juniors para su asalto a la Libertadores.

La posible contratación del uruguayo se comenta en toda a América. Diego Forlán, técnico de Peñarol, no dudó en opinar sobre el posible desembarco y se mostró bastante optimista con su probable incorparación.

"Me lo imagino con la camiseta de Boca. Al igual que River, es un equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la Libertadores. En la plenitud de su carrera es más difícil que vengan por el tema económico, no hay comparación con lo que ganan en Europa", explicó en 'AM 1030'.

El ex jugador charrúa, que coincidio con Cavani en la Selección de Uruguay, quiso hacer énfasis en el apartado financiero, ya que el del PSG debería renunciar otras grandes cantidades que le puedan ofertar en Europa o China.

"Debe priorizar lo profesional y no lo económico para jugar en Boca. Es un desafío muy grande. Son desafíos muy lindos", sentenció.