"Me interesa el Mundial de Clubes, no la Superliga Europea"

En los últimos tiempos se viene rumoreando con la posibilidad de que los grandes de Europa formen parte de una Superliga, algo que totalmente rechazan algunos equipos e incluso también organismos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró contrario a esa idea y apostó por el nuevo Mundial de Clubes en una entrevista concedida al diario alemán 'Aargauer Zeitung'.

"Como presidente de la FIFA me interesa el Mundial de Clubes, no la Superliga. Para mí no es el Bayern de Múnich contra el Liverpool, sino un Bayern vs. Boca", empezó diciendo el mandatario.

Asimismo, el máximo representante del ente continuó en la misma línea: "Quiero que los clubes fuera de Europa también tengan un nivel de atractivo. Esta es mi visión: tener 50 empresas y 50 selecciones nacionales que puedan convertirse en campeones mundiales".

Por otra parte, el propio Infantino, pero ya en el periódico suizo 'CH Media y Blick', se defendió de las acusaciones de la justicia por presuntos comportamientos irregulares.

"Nos defenderemos de esta especulación que daña la reputación como base de una acusación que nadie conoce (...) Me lanzaron a la vista pública sin decir lo que hice mal", espetó.