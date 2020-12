"Me llamaron en enero, pero entonces no podía dejar la Selección"

Confirmado. El Barça pujó por Koeman en enero, cuando Ernesto Valverde fue cesado como técnico azulgrana, pero el entonces seleccionador neerlandés se negó a renunciar al combinado nacional, con la Eurocopa en el horizonte.

Lo ha confesado el propio Koeman en una entrevista concedida al Barcelona. "Cuando me llamaron en enero para preguntarme si tenía interés en venir dije que faltando cuatro o cinco meses para la Eurocopa no podía dejar la Selección", explicó.

"En marzo, cuando supimos que no íbamos a jugar la Eurocopa, mi situación personal con Países Bajos cambió, porque quién me hubiera dicho que en verano sí que habría una Eurocopa normal, con público, en diferentes países...", añadió.

"La situación ha cambiado, y tal vez si no hubiéramos tenido el COVID-19 habría tenido que esperar unos años más", dijo también el preparador neerlandés, sobre su tan ansiada llegada al Barcelona.

Entrenar al Barcelona es un sueño cumplido para él. "Soñaba entrenar al Barcelona. Creo que tampoco puedes esperar el momento que todo funcione bien. Si un equipo tiene muy buenos resultados no cambia de entrenador", valoró.

"Siempre que hay un cambio es porque la gente no está contenta, porque el equipo no gana... No sé si he sido valiente, creo que cualquier entrenador que tiene la oportunidad de venir, dice '¡voy!", apuntó al respecto.

Y dio sus razones para dar el salto al Barça. "Por el afecto de la gente, por el afecto del club, por mi relación personal... Conozco bien el club, conozco a la gente, estuve seis años como jugador y un año y medio como ayudante de Van Gaal", enumeró.

"Sabía que era un momento complicado, con cambios importantes en el club, pero soy el entrenador, tenemos que jugar bien y ganar los partidos, el resto no lo podemos controlar", continuó.

Negó sentirse presionado por su calidad de ex jugador del Barça. "Cualquier entrenador que llega a un club como el Barça tiene que ganar para que la gente esté contenta", sentenció.

"Claro que puedes tener un buen nombre, lo que has hecho antes como jugador, pero al fin lo que cuenta son los partidos, son los títulos y las cosas que ganas", añadió.

Considera que este club es el primer grande de verdad al que dirige. "Si ves mi carrera como entrenador, bueno, en Países Bajos sí, pero en muchos otros casos como con el Benfica, el Valencia o el Everton y el Southampton en Inglaterra, no estuve en equipos muy grandes que aspiraran a todo", señaló.

"Ahora también me tengo que ganar a la gente y me he dado cuenta de que las cosas no vienen fácilmente. Creo que hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a los jóvenes y hay que valorar después de un tiempo. Uno tiene que trabajar y demostrar como entrenador que es válido para este club", dijo también Koeman.

Y aseguró que seguirá siendo fiel a su estilo. "Es muy importante, porque lo mejor es tener confianza en ti mismo, pensar cómo quieres llevar las cosas y ser fiel a ti mismo porque, al final, si pierdes tu cargo y has cambiado, es un poco más duro", expuso.

"Lo importante es buscar una línea, tener gente a tu lado con la que puedas discutir sobre decisiones que tienes que tomar, pero si es una línea debes seguirla. También es un mensaje claro para los jugadores. Si tienen un entrenador que hoy es negro y mañana es blanco, así no llegas. Si pierdo, pierdo por mis cosas y por mi filosofía", señaló, para finalizar.