"Me llamó un periodista y me dijo: 'Te van a destituir esta tarde"

Marcelino supo que el Valencia le iba a destituir porque un periodista le avisó por teléfono. Es la realidad de su cese después de ciertas desavenencias con la dirección del club, que entendió que lo mejor era dejarle marchar. Ello y su adaptación al Athletic, temas candentes de una entrevista con Jorge Valdano en '#Vamos'.

"Me llamó un periodista y me dijo: 'Mira, esto es muy fuerte para mí decirte esto, pero te van a destituir esta tarde'. Recuerdo que me vino un calor fuerte por todo el cuerpo, estaba de pie y me tuve que sentar. No me lo esperaba. Lo tienes que aceptar. El propietario decide aunque sea algo que se escape de la lógica", contó el técnico sobre su salida del cuadro 'che'.

Centrado ya en su nueva vida en San Mamés, en la que está destacando innegablemente, comentó: "La llegada y aceptación por parte de los jugadores del Athletic fue increíble. No podemos estar más agradecidos a esos primeros días. La ayuda que nos mostraron fue increíble".

De paso, desveló una charla con su vestuario en la que les dejó claro su cariño y lo contento que estaba con su entrega: "Yo les decía a los chicos: 'Chicos, nos hacéis los más felices del mundo. 16 años estuve sin ganar un título y en 16 días me hacéis ganar uno'. Aquí, en el Athletic, consideran que la Copa es su territorio, es su competición".