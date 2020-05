"Me llegaron amenazas de muerte tras mi error contra Croacia"

Gravísimo lo ocurrido a Willy Caballero. El guardameta del Chelsea reveló que recibió amenazas de muerte en su teléfono tras el error que le condenó en el Mundial de 2018 contra Croacia.

"Al otro día de mi error todo el mundo tenía mi teléfono. No lo pasé bien. Me llegaron mensajes muy extremos, como amenazas de muerte. Y me hicieron pensar mucho en mi familia y mi futuro", explicó en 'TNT Sports'

El cancerbero de la 'Albiceleste' recordó la jugada fatídica: "En el error del gol de Croacia la quise levantar para dársela al Toto Salvio, pero le pegué al piso. La pelota hizo un efecto raro y después definió Rebic. Todo el mundo pensó que la quise picar, pero no fue así. Quería levantarla y pegarle largo porque venían los dos delanteros".

Su error le condenó al banquillo. Sampaoli, en pleno Mundial, cambió de portero y apostó por Armani. "Me hubiese gustado tener una oportunidad más. Entendí la decisión. Armani venía con un gran nivel. El que le confirmó a Franco que iba a ser titular fui yo", confesó.

Willy Caballero acaba de renovar por una temporada más con el Chelsea. El internacional, de esta manera, descarta la vuelta a su país. "Podría volver a Argentina para vivir, pero no para jugar", sentenció.