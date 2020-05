"Me llevo muy bien con Lopetegui, no hay ningún problema"

Munir (24) lleva un año y medio en el Sevilla y no ha jugado un solo minuto desde que el conjunto andaluz fue eliminado de la Copa del Rey en Anduva, el 30 de enero.

El atacante, en una entrevista para 'Marca', ha valorado la vuelta al trabajo y la temporada que está cuajando antes de que se retome la misma, algo que ocurriría con el Sevilla-Betis el 12 de junio.

"Que yo sepa no nos han dicho nada. Si se tiene que jugar, pues jugaremos. Tenemos que entrenar a tope para llegar lo mejor posible cuando digan", apuntó.

"Yo creo que está bien. Cuatro semanas ya te dan para hacer cosas. Lo mejor es que cuanto antes abran a trabajar en grupo, que es lo que necesitamos", añadió, afirmando que no es poco tiempo para llegar en buen estado.

Además, Munir habló del papel que tendrá cuando se reanude el curso: "Deseo jugar y tener confianza. Meter goles, ayudar al equipo. Estoy pasando por esta situación, que también es buena para crecer, trabajar para ti mismo, ayudar al equipo en lo que puedas..."

"No voy a bajar nunca los brazos. Siempre he sido así y quiero demostrar que puedo hacer grandes cosas", añadió el delantero, refiriéndose a su falta de protagonismo en 2020.

Munir lleva esta temporada los mismos goles que la pasada (siete), cuando llegó al Sevilla procedente del Barcelona en enero. "No he tenido la continuidad que me gustaría, pero eso ya son decisiones del míster, que también entiendo en parte porque somos 22 y es difícil", expuso.

"Como te digo, yo seguiré trabajando para demostrar al míster que puedo aportar mi granito de arena cuando me necesite y ayudar al equipo", agregó.

Además, habló de la posición en la que le gusta jugar: mediapunta. ¿El problema? Que en el esquema de Lopetegui no existe. "Prefiero en verdad de '9' dentro de este esquema...", expuso.

"Aunque también me gusta en banda porque puedo aportar, sobre todo en la derecha. Puedo meterme hacia dentro y disparar, cambiar de juego o buscar el desmarque de un compañero", explicó, asegurando que el técnico le ha dicho que probará un 4-2-2.

El delantero volvió a referirse al hecho de que no juega en 2020 y a la semifinal de la Copa: "Sí que es verdad que desde ahí no juego y puede parecer eso (estar señalado), pero te digo yo que con el míster me llevo muy bien y no hay ningún problema"

"Y si ha habido algún problema pues se soluciona hablando. No ha habido nada, nunca hemos discutido ni nada de eso. Yo voy a seguir trabajando, intentando crecer y ayudando al equipo", insistió, explicando que no ha hablado con Lopetegui de aquel partido.

A pesar de su difícil situación, Munir no se plantea cambiar de aires: "De verdad que, y lo he pensado muchas veces, yo tengo que devolver el cariño que el Sevilla me está demostrando, ¿sabes?"

"Creo que puedo dar mucho al Sevilla y a la afición tan espectacular que tienen. Siempre me han apoyado. Estando en esta situación o estando jugando", afirmó.

Por último, el atacante se refirió a la diferencia entre ganar un título con el club andaluz y con el Barça: "Sería diferente a ganarlo con el Barcelona porque ahí podía jugar 30 minutos como mucho en la segunda parte. No es lo mismo..."

"En el Sevilla se puede conseguir porque juegas y ayudas al equipo. Así se ganan los títulos. Te sientes más partícipe", concluyó.