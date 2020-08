"Me marcho del Elche, pero mi corazón se queda; sois unos put** fenómenos"

El ex entrenador del Elche CF, José Rojo 'Pacheta', afirmó este miércoles, en el acto de despedida como máximo responsable del equipo ilicitano, que se marcha de la entidad con la deuda pendiente de no entrenar en Primera, aunque aseguró su corazón se queda en la localidad.

Visiblemente emocionado, el preparador castellano, que estuvo acompañado en la sala de prensa por los empleados del club, el presidente, Joaquín Buitrago, parte de la plantilla y su cuerpo técnico, lamentó que el sueño de entrenar en Primera al Elche se haya desvanecido y se mostró muy agradecido a la afición y, sobre todo, a los jugadores.

"Este sueño de entrenar al Elche en Primera se desvanece definitivamente. Esta comparecencia me sirve para despedirme con profunda pesadumbre del cariño inimaginable que he recibido", comentó.

Y añadió: "Voy a dar las gracias a pocos nombres porque no quiero olvidarme de nadie. El cariño de la afición y de todos me produce una satisfacción enorme; más aún por haber podido responder a él con éxitos deportivos. Mi misión como entrenador del Elche ha sido no estorbar y solo sumar".

"Gracias a los presidentes y a los directores deportivos que he tenido; a la gente que trabaja arriba en el club; a los que cuidan el campo, a los choferes; a mi cuerpo técnico, sois unos put** cracks porque nadie sabe lo que hemos pasado, sois unos put** fenómenos; al cuerpo médico, gracias; los utilleros, unos put** fenómenos. Os quiero mucho a todos. Solo puedo desear que vuestro Elche, nuestro Elche, logre todos sus objetivos. Yo me marcho, pero mi corazón se queda aquí", sentenció Pacheta.