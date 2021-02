"Me molestó que dijeran que era mayor y no estaba a la altura del equipo"

La marcha de Luis Suárez del Barcelona es algo que muchos 'culés' no logran entender aún. El uruguayo ha reconocido que las formas le molestaron.

Pero, más que las formas, fueron los motivos. "Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó", dijo el charrúa, a 'France Football'.

Siente estar reivindicándose en el Atlético de Madrid, y explicó por qué. "Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles", comentó.

"Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles. Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo que lucha por cosas importantes", continuó.

"Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tienes que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española", dijo Suárez, para finalizar.