"Me motiva enfrentarme a Rapinoe porque es de mi estilo"

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', la jugadora del Rayo Vallecano Femenino Sheila García quiso valorar el gran momento que está viviendo en su primera convocatoria con la Selección Española.

"Estaba recogiendo a mi madre del trabajo y lo vi por las redes sociales. Pensé en el trabajo que llevaba detrás y que estoy haciendo una gran temporada. Pienso que me lo merezco, pero parte de esto es gracias a mi equipo que siempre me ha apoyado y me ha ayudado", comentó.

Sheila desveló a qué jugadora le motiva más enfrentarse en la SheBelieves Cup: "A Rapinoe. Es una jugadora más o menos de mi estilo. Es mi referente en Estados Unidos. Pero los tres equipos tienen jugadoras increíbles, son las mejores del mundo. Espero disfrutar de este momento al máximo".

Además, también tuvo tiempo de hablar de sus referentes en la Selección Española: "Jenni Hermoso, Marta Corredera o Amanda Sampedro, a la que llevo viendo desde muy pequeñita jugar. Son referentes. Tienen una calidad increíble. Tengo mucho que aprender de ellas".

En cuanto a la situación del Rayo en la Primera Iberdrola, explicó: "El equipo está bien, a gusto. Estamos en mitad de tabla y no sufrimos con el tema del descenso. Estamos contentas. El sentimiento de Vallecas nunca cambia. Aunque se hayan ido jugadoras importantes a grandes clubes y eso ha hecho que baje un poco el nivel. Pero tenemos orgullo y mucho sentimiento en la familia del vestuario. Eso es clave para sacar el equipo adelante".

"Estoy muy cómoda y muy bien en el Rayo, pero siempre es bonito llegar a la Champions o ganar una Copa de la Reina. O ganar un título de la Liga Iberdrola. Me quiero marcar esos objetivos. Creo que podrán llegar. Por eso no descarto nada", añadió.

Finalmente, quiso aclarar que la situación apenas ha cambiado pese a la firma del convenio colectivo femenino: "Tenemos la mala suerte de que entrenamos por las tardes porque la mayoría de las jugadoras trabajan. A pesar de que se haya firmado el convenio, tienen que compaginarlo. Nos adaptamos a sus horarios. Por las mañanas estudio. Luego tengo una hora de coche para ir a entrenar desde mi casa".