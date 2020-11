"Me motivo con vídeos de Coutinho y De Bruyne"

Inglaterra sonríe cuando ve en acción a Grealish. El futbolista está llamado a ser uno de los mejores futbolistas del momento en la 'Three Lions'.

Tras caer ante Bélgica por 2-0, Grealish atendió a los medios. Pese a la derrota, firmó un gran partido. Contó cómo se sintió al ser titular.

"Esto es lo que he estado esperando siempre, los partidos que siempre he soñado. Yo he crecido queriendo jugar con Inglaterra. Sabía que era mi oportunidad para impresionar", dijo al término del choque.

Además, reveló su curiosa forma de motivarse antes de cada partido. "Las últimas 24 horas he estado mirando vídeos de mis futbolistas favoritos. Lo hago en cada partido. Veo vídeos de De Bruyne, de Coutinho... de mis favoritos en mi posición. Lo hacía de pequeño y lo sigo haciendo ahora. Así me motivo", explicó.

Su gran momento con el Aston Villa le ha llevado a las agendas de los grandes. El City, por ejemplo, ya ha preparado 100 millones para hacerse con su fichaje, además del de Douglas Luiz, su compañero de equipo.