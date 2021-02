"Me ofenden; dicen que me muero y no puedo entrenar"

Después de unas jornadas en las que la continuidad de Gattuso como técnico del Nápoles estaba en el aire - Benítez sonó como su sustituto-, el club hizo oficial que el entrenador italiano seguiría al mando del equipo.

Una situación que no le ha gustado nada al técnico, que mostró su enfado ante los medios tras la victoria ante el Parma este domingo en la Serie A. "Me dan bofetadas todos los días, parece que somos últimos. Si pierdo dos partidos ya me cuestionan, así no se puede trabajar", dijo.

"Hace un mes empezó esto, me ofenden demasiado. Hablaron de mi pescadería, dicen que soy grosero, que me estoy muriendo y no puedo entrenar... no es normal. Gente que lleva años trabajando en esta ciudad me ofendió de una manera que no puedo aceptar", prosiguió.

Además, reconoció que su contacto con el presidente, De Laurentiis, ha cambiado desde entonces. "Tenía una buena relación con él, pero tras los últimos 20 días estoy decepcionado, gestionaron mal la situación. Yo nunca me puse a negociar con otros equipos que me han llamado, fui honesto y correcto", aseguró.

Por último, sobre su renovación subrayó: "Eso da igual, no me importan los contratos. Si me equivoqué yo o el presidente no lo sé, yo estoy cómodo con mis jugadores, pero por lo demás hay un aire que no me gusta".