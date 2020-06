"Me ofrecieron 500.000 pesetas por pegarle a Ronaldinho"

La llegada de Ronaldinho a España revolucionó la Liga. El brasileño pronto captó la atención de todos y se convirtió en el gran atractivo del fútbol español. Su mejor versión llevó de la mano al Barça a una época dorada.

Pero no todos disfrutaban viendo al '10' derrochar su magia. Así lo aseguró Fernando Cáceres, ex jugador que apura su recuperación tras recibir un tiro en la cabeza en 2009, tras desvelar que tuvo un ofrecimiento por lesionar al ya ex jugador en un Celta-Barça de la temporada 2003-04.

"Estábamos jugando un Celta-Barça en Vigo. En la primera pelota que fue a agarrar Ronaldinho, le pegué de atrás. Le ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500.000 pesetas por sacarlo del campo", relató.

Pero el brasileño, lejos de amedrentarse, lo desafió: "Él me contestó: 'Si me agarras'. No le fui a marcar más. Me daba miedo. Estaba enojado y cuando se ponía así era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me iba a hacer pasar vergüenza. Ni loco le fui a marcar más en todo el partido".

Sin embargo, no necesitó el Celta que lo hiciera, ya que se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de Edu. Cáceres fue de los mejores valorados del partido y, paradójicamente, Ronaldinho dejó una de sus tardes grises en Balaídos.