"Me operaron cinco veces y volví cuatro, ¿por qué no volver cinco?"

Fernando Gago volvió a lesionarse. El veterano jugador argentino se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, algo que le llevó a plantearse, incluso, la retirada.

Pero el futbolista de Vélez Sarsfield no quiere rendirse tan fácilmente, tal y como reconoció en unas declaraciones concedidas a 'Club 94.7': "Tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro".

"Si veo que no, voy a ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación", añadió el ex jugador de Boca Juniors.

"No tengo miedo de volverme a lesionar y si me pasa, lo aceptaré. Estoy entrenando como si fuera la primera vez que me pasa. Soy consciente que después de cierta edad al fútbol no se puede jugar, entonces eso me motiva. Cada vuelta de una lesión estaba más nervioso que el primer partido de mi vida".

En cuanto a su futuro, explicó: "Va a estar ligado al fútbol, sea como entrenador o mánager. Todavía no lo tengo claro, porque sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota".