"Me parece horrible que Bale no juegue, pero negarse a jugar..."

Dimitar Berbatov, en su condición de embajador de Betafir, volvió a dejar su opinión acerca del día a día madridista, que viene marcado por la eliminación en la Liga de Campeones y el 'caso Bale'. El búlgaro, en ambos casos, se expresó con vehemencia.

La petición del galés de quedarse fuera de la lista ante el City le dejó sin palabras. "Es que no sé qué decir de todo esto porque no entiendo nada de este caso. Cuando escuché que Bale no quería jugar, aluciné, para ser sincero, pero todavía me alucinó más que Zidane lo revelara ante los medios. Me dejó confundido… Lo único claro es que algo no funciona bien en este asunto y no sé si alguna vez sabremos la verdad de todo esto", comentó.

El ex jugador búlgaro espera que sea pronto cuando solo se habla de Gareth Bale por lo deportivo: "Cuando Bale está en forma es un regalo para los aficionados. Así que sí, me parece horrible que no juegue. Pero eso de que un jugador se niegue a jugar… me deja flipado, porque la gente como tú, como yo, cualquier aficionado, lo que queremos es verle jugar. ¡Gareth, tío, te queremos ver jugando al fútbol! Es un tipo demasiado talentoso para estar en la grada. Lo único que puedo decir es que yo quiero que juegue, sea en el Real Madrid o donde sea".

Al respecto de la eliminación del Madrid en la Champions, a Berbatov le sorprendieron bastante las críticas contra Zidane. "Es que no es el final del mundo que te elimine el Manchester City, que es un equipazo, en un año tan loco como este. La gente se ha pasado, te ensalza para luego tratar de hundirte a la mínima, y eso me parece muy grave. La vida es así, si cometes errores, pues pierdes y punto. Así es la vida", aseguró el ex delantero.

De hecho, la lectura del adiós continental tuvo otra lectura para Berbatov: "En todo caso, estos últimos tropiezos del Real Madrid lo que demuestran es el enorme impacto que tenía Cristiano Ronaldo en el Real Madrid… y que Cristiano Ronaldo tenía todo un equipo para ayudarlo en sus éxitos. Pero ahora no vale de nada lamentarse. El pasado es el pasado y el Real Madrid debe rearmarse".