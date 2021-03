"Me parece perfecto el derecho a la muerte digna, pero reivindicamos una vida digna"

Juan Carlos Unzué anunció el 18 de junio de 2020 que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Desde entonces, se ha convertido en abanderado de la lucha contra la enfermedad y por la investigación. Un 'cargo' que asume, aunque poco le hemos escuchado sobre cómo se siente él, cómo se encuentra y cómo lo vive.

Entrevistado por 'Panenka', el ex portero y ex entrenador de Celta o Girona habló sobre cuál es su visión de la vida. Especialmente en esta pandemia que ha alejado al mundo, pero la que Unzué espera que sirva para acercarlo cuando lo más duro pase.

"No sé si esta pandemia nos va a cambiar, pero sí creo que nos va a ayudar a ver que hay cosas esenciales que nos dan mucha satisfacción, a comprender y ver cuáles son. Muchas ni tienen un valor económico, como juntarnos con la familia o alrededor de una mesa. No cuestan dinero ni querieren demasiado tiempo, pero nos dan vida", expresó.

"Entre todos, yo el primero, hemos construido una sociedad excesivamente materialista. Parece que el éxito solo lo consigues si ganas, si te proporciona un recurso económico grande. Esta visión materialista nos ha alejado de lo verdaderamente importante: las emociones, la cercanía, el contacto, charlar", incidió.

Cuenta la prestigiosa revista que la entrevista se realizó en una vivienda diferente. Juan Carlos Unzué ha tenido que mudarse a una casa sin escaleras para eliminar obstáculos su proceso. El ex futbolista lo asume. Y es esta es precisamente su clave: "Sé que la mayoría se habrá preguntado 'por qué yo' y en cierta manera lo entiendo. Pero yo no lo hice en ningún momento. Desde el primer día, la clave fue la palabra 'aceptación'. He aceptado que esta enfermedad es parte de mi vida, como antes lo han sido tantas otras cosas fantásticas y tantas otras decepciones.

¿Cómo está Unzué en la actualidad?: "Aquí sentado me siento como si no tuviera ninguna enfermedad, porque incluso cuando ya has tenido la traqueotomía has tenido que hacerte la traqueotomía continúas teniendo las mismas capacidades cognitivas, pero cuando me pongo de pie y arranco a andar noto un cambio abismal".

"No puedo hacer las mismas cosas que hacía hace dos años, pero cuando echo la vista atrás pienso 'que me quiten lo bailado'. Lo que más me duele, junto a ir viendo que se va limitando la movilidad, es no saber las causas que producen la enfermedad, y mientras no se encuentre una causa, difícilmente hallaremos una solución", describió.

La reciente Ley de Eutanasia es un derecho adquirido que Unzué acepta y aprueba, pero entiende que es independiente de la verdadera solución: "No podemos dejar que una sola persona de este país se deje ir porque no la ayudamos, porque cree que es una carga económica para su entorno. Eso no es justo ni lo merece nadie".

"Entre todos debemos lograr que los que mandan se pongan las pilas en este aspecto. Los enfermos de ELA no queremos más ayudas que cualquier otro enfermo, pero tampoco menos, y me parece perfecto tener el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia, pero lo que estamos reivindicando es el derecho a tener una vida digna", continuó.

Puede que atravesando una situación así se entienda menos el fútbol y toda la preocupación que levanta. Pero Unzué, como hombre de este deporte, cree que es un vehículo importantísimo para que nadie se sienta solo: "En el fondo lo necesitamos. Hemos hecho que sea parte de nuestras vidas. En una situación triste, con un diagnóstico duro como este, uno puede encontrar la forma de estar bien a través de simplemente hablar de su equipo, de los recuerdos que lo unen a él; como si él fútbol fuera un refugio. Y creo que los futbolistas no somos conscientes del valor que tiene todo esto".