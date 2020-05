"Me pasaba seis o siete horas jugando al Call of Duty"

Así lo aseguró el atacante en una charla virtual con la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, ganadora del Balón de Oro femenino.

La Premier League lleva parada desde mediados de marzo y los clubes se reúnen este lunes para votar sobre la vuelta a los entrenamientos a lo largo de esta semana.

"No puedes volver a con una o dos semanas de entrenamientos. Necesitas cuatro o cinco semanas completas, especialmente si vas a volver a la competición, donde literalmente te pagan por ganar. Necesitas una preparación, no puedes saltar al campo directamente", dijo el delantero inglés.

La Premier puso su objetivo para volver en el 12 de junio, pero los entrenadores pidieron una mini pretemporada de al menos cuatro semanas, por lo que es probable que esa fecha se retrase.

Sterling también habló de cómo ha pasado el confinamiento y explicó que al principio fue bastante raro.

"Al principio fue raro y luego me senté y pensé que no podía seguir así, que no podía estar en una habitación oscura jugando al Call of Duty durante seis o siete horas, me puse un horario. Me sentí perdido las primeras semanas pero luego se pasó. Ahora no puedo esperar para salir ahí fuera", explicó Sterling.