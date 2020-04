"Me pasé dos años sin hablar con Zidane por su cabezazo a Materazzi"

La Selección es lo más grande para los jugadores. El sueño que todos comparten desde niños y que solo unos cuantos privilegiados alcanzan.

Willy Sagnol concedió una entrevista a 'Radio Montecarlo' y recordó precisamente lo feliz que fue con Francia... aunque confesó que hubos momentos amargos con Zidane como protagonista. "Tengo mi mejor y mi peor recuerdo a la vez", echó la vista atrás.

Porque no todos los días se puede vivir la final de un Mundial. Pero el cabezazo que Zidane propinó a Materazzi lo enturbió todo.

Sagnol contó que se enfadó mucho con su entonces compañero de Selección. "Llegué al vestuario y Zidane estaba allí. Me habló y se disculpó... ¡pero no le escuché! Estaba decepcionado. No quería escuchar sus disculpas o conversar con él. No era el momento", relató.

Porque ese cabezazo de Zidane dejó a Francia con uno menos. 'Les bleus' terminaron perdiendo en los penaltis. Sagnol no lo llevó nada bien: "Me fui al baño, fumé 250 cigarrillos en diez minutos... Así es como me evadí".

Y su enfado no se le pasó. De hecho, contó que pasó una larga temporada sin dirigirle la palabra. "No hablamos durante casi dos años. En 2008 iba a casarme y mi esposa me dijo que lo trajera. Entonces lo llamé. No podía venir esa noche a la fiesta, pero sí pude verle a la mañana siguiente. Me hizo feliz recuperar el trato con él. Tuvimos una conversación... y la vida comenzó de nuevo", concluyó.